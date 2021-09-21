حسن شاكوش: نجوم مصر شغالين بفلاشة..سعرها أرخص

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

علق مغني المهرجانات المصري حسن شاكوش على الغناء بفلاشة، والذي منعته نقابة المهن الموسيقية في مصر قائلا: «حفلات الساحل ونجوم مصر كلها شغالين بفلاشة.. والناس بتختار الفلاشة علشان سعرها أرخص».

وأضاف شاكوش في تصريح لـ«إم بي سي مصر»،: «مش معنى إني بشتغل بفلاشة إني مش بعرف أغني».

وتابع: «أما أقول للناس أجري بالفرقة بيقولوا السعر غالي، يقولولي تعال بالفلاشة».

وأردف قوله: «الفرقة متعرفش تطلع نفس المزيكا بتاعة المهرجان عشان كده بنستخدم الفلاشة».

وكانت نقابة المهن الموسيقية المصرية، قد أصدرت قرارا بمنع استعانة الفنانين بـ"فلاشة" في أي حفل غنائي، واستخدام الأغاني المسجلة على "فلاشة" أمر شائع بين عديد من المطربين الذين يلجؤون إلى تشغيل أغانيهم عبر الميكروفون وتحريك شفاههم وكأنهم يغنون "مباشرة".

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