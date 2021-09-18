دنيا سمير غانم تخط رسالة لوالدتها بعد زيارة قبرها

المصدر: مروة سليم - دبي

نشرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، منشور ودعاء مطول بالرحمة والمغفرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، ترثى من خلاله والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عقب زيارتها لقبرها أمس.

وقالت الفنانة دنيا سمير غانم في منشورها "اليوم الـ 40 على فراقك يا أمي، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها..اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها، اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وأدخلها الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض، تغمدها برحمتك يا أرحم الراحمين".

وتداولت مواقع إخبارية مصرية مقاطع فيديو لزيارة دنيا سمير غانم لقبر والدتها.

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز توفيت في أغسطس الماضي، بعد صراع مع المرض استمر منذ اصابتها بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وقبلها بثلاثة أشهر توفي زوجها الفنان الراحل سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بذات المرض.

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