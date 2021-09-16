شيرين رضا تثير الجدل: أعز صديقاتي خانتني مع زوجي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثارت الفنانة المصرية شيرين رضا، موجة من السجال بعد تصريحات كشفت فيها تعرضها للخيانة من قبل أقرب صديقة لها مع زوجها، لكن شيرين لم تحدد اسماء، ولم تكشف إن كانت هذه الواقعة مع زوجها الاول الفنان عمرو دياب، او مع زوجها الثاني، مشيرة إلى أنها لم تتحدث معها، منذ فترة طويلة، وحتى الآن.

وقالت شيرين رضا في برنامج «بصراحة»، الذي تقدمه الفنانة يسرا، تعرضها لخيانة الصديقة والزوج معا، فقالت: «اتعرضت للخيانة مرة من أعز صديقاتي، خانتني مع زوجي».

وتابعت شيرين رضا حديثها: «مش بكلمها لحد النهاردة، واتوجعت جدا لأني مكنتش مصدقة اتوجعت منها أكتر ماتوجعت من جوزي عشان كنت متوقعة دا منه، لكن الوجع من الست أقوى».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news