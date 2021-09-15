«الاختيار3» حائر بين ياسر جلال وعز والسقا

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تصدّر اسم الفنان المصري ياسر جلال مؤشرات البحث على جوجل في الساعات الأخيرة، وسط الحديث المتداول عن التفاوض معه لبطولة «الاختيار 3»، المقرر عرضه في رمضان 2022.

و ذكره مصدر مقرب من الفنان ياسر جلال لصحيفة «الوطن»، أنّ المفاوضات لازالت جارية لكنها غير نهائية. وأضاف المصدر، أنَّ الفنان ياسر جلال ليس المرشح الوحيد لبطولة الجزء الثالث من المسلسل الاختيار، حيث هناك عدد من المرشحين منهم أحمد عز، أحمد السقا، ولكن لم يتمّ التعاقد بشكل رسمي حتى الوقت الحالي مع أي نجم.



يذكر ان مسلسل «الاختيار 2» أحد الأعمال التي أنتجتها شركة «سينرجي» في خدمة القضايا الوطنية المصرية، وحقق أعلى المشاهدات، وشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، وضيوف الشرف، وكان من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، وسيناريو هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.

وقد تناول الجزء الأول من المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

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