أول تعليق من فائق حسن بعد زواجه من أصالة: «المرأة الحلم»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعرب الشاعر العراقي فائق حسن عن سعادته بزواجه من المطربة السورية أصالة نصري، واصفا إياها ب" المرأة الحلم والهدية من السماء"، وكتب فائق حسن معلقا على صورة نشرتها زوجته أصالة نصري، عبر حسابها بموقع «إنستجرام»: «عندما يجتمع الذوق مع الحس يتحول الإنسان من شخص عادي إلى استثنائي، عندها يكون الجمال فوق مستوى الوصف أبعد من الخيال بقليل لا ينافسه سوى موهبة من الخالق وذكاء مفرط ممزوج بخفة دم خرافية ذلك جزء بسيط من شخصية طيبة حنونة مفرطة في الحب حد الروعة تلك أنت يا هدية السماء لن أوعدك بأقل من أحلامك يا أيتها المرأة الحلم ولنبدأ معا أجمل ما تمنيناه».

وكانت أصالة قد نشرت الصورة الرسمية الأولى لها مع زوجها، وكتبت على حسابها في«انستغرام»: «منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفوية لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو».

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