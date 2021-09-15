أغنية تجمع محمد منير وحميد الشاعري..آخر تعاون كان عام 1986

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

بدأ الفنان الكبير محمد منير، والفنان حميد الشاعري جلسات عمل من أجل الانتهاء من اغنيتهما الجديدة التي من المقرر أن تحمل عنوان «مين يستاهلك» لتكون أول ديو غنائي بينهما 35 عاما.

الأغنية الجديدة ستكون من كلمات الشاعر رضا المصري وألحان فارس فهمي ومن المتوقع أن تطرح خلال الأيام المقبلة.

وكشف شاعر الأغنية رضا المصري كواليسها لـ«الوطن»، قائلا، «فكرة الأغنية جاءت بمحض الصدفة، حيث كنت أنظر لصورة معلقة وقلت لها مين يستاهلك، ومن هنا استوحيت فكرة الأغنية وبدأت كتابة كلماتها ثم لحنها فارس، ومن أجل إيصال الأغنية لمنير، وقع الاختيار على الملحن الكبير محمد رحيم الذى أوصل الأغنية له ومن بعدها تم الاتفاق مع الفنان حميد الشاعري ليكون طرفا في الأغنية».

يذكر أن العمل الذى جمع بين محمد منير وحميد الشاعري كان أغنية «أكيد» التي صدرت في ألبوم حمل نفس الاسم عام 1986.

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