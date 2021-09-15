عرض تذكارات أفلام سيلفستر ستالون في مزاد

المصدر: لندن - رويترز

من قفازات الملاكمة في أفلام (روكي) إلى ربطات الرأس في (رامبو).. ستُطرح تذكارات خاصة بمسيرة نجم أفلام الحركة سيلفستر ستالون في هوليوود في مزاد يقام في ديسمبر، المقبل ويتوقع أن يحصد نحو 1.5 مليون دولار.

وقالت دار جوليان للمزادات أمس، إنه سيتم بيع ما يقرب من 500 تذكار من الأرشيف الشخصي لستالون، بما في ذلك أزياء وإكسسوارات وسيناريوهات ودفاتر ملاحظات وغيرها من التذكارات التي تعود لأشهر أفلامه بما فيها (روكي) و(رامبو) و(كليفهانجر) "نهاية مشوقة" و(ذي إكبسندابلز) "المرتزقة" و(ديموليشن مان) "رجل الدمار".

وتشمل التذكارات المهمة قفازات ملاكمة خاصة بستالون من فيلم (روكي 3) يقدر سعرها بما بين 10 آلاف و20 ألف دولار، بالإضافة إلى دفاتر ملاحظات مكتوبة بخط اليد تخص أول أربعة أفلام من سلسلة (روكي) يقدر سعرها بما يتراوح بين 40 و60 ألف دولار.

وسيكون أمام عشاق شخصية (رامبو) فرصة اقتناء مجموعة من السكاكين استخدمت في أول ثلاثة أفلام ضمن السلسلة، بسعر يتراوح ما بين 1000 و2000 دولار لكل منها بالإضافة إلى ربطة رأس استخدمها ستالون في فيلم (رامبو: فيرست بلود الجزء الثاني) يقدر سعرها بما بين ثمانية وعشرة آلاف دولار وذلك ضمن تذكارات أخرى.

وقال مارتن نولان المدير التنفيذي في دار جوليان للمزادات لرويترز "إنه رجل رياضي وهذا هو التوجه الذي يمثله. هو رياضي يبذل مجهودا بدنيا كبيرا والناس ترتبط بهذا".

وتابع قائلا "هذا هو السبب في أن لديه من المقتنيات ما يسعى الناس بشدة لجمعه، ولم يكن أمام الناس في الحقيقة سوى فرصة ضئيلة جدا لامتلاك أي شيء يرتبط بحياته ومهنته حتى الآن".

وُلد ستالون في نيويورك عام 1946 ونال شهرة واسعة بسبب فيلم الملاكمة (روكي) الحائز على جائزة الأوسكار عام 1976 وسرعان ما أصبح أحد أكبر نجوم أفلام الحركة في هوليوود.

ولدى سؤاله عن سبب قيام ستالون (75 عاما) ببيع تلك المقتنيات، قال نولان "ينقل محل إقامته ويبيع منزله، لذلك فإن هذا هو الوقت المثالي لأي شخص لتقليص حجم مقتنياته".

وتابع "نتوقع... ردا قويا على هذا الإعلان لأن الناس لديها طلبات متزايدة على مقتنيات مهمة مثل هذه، مقتنيات أصلية تأتي من صاحبها مباشرة".

وتشمل المقتنيات الأخرى المعروضة للبيع ملصقات وواقي للفم خاص بالملاكمة استخدمه ستالون في فيلم (روكي) والزي الذي صممه جياني فيرساتشي لشخصية (جادج دريد) "القاضي دريد" ومجسما لذراع استخدمها في فيلم "(كليفهانجر).

قال نولان "نقدر القيمة المالية لبيع تلك المقتنيات في حدود مليون إلى مليون ونصف دولار. هذا تقدير متحفظ للمزاد لأن الأشياء المعروضة مميزة جدا ويحب الناس مثل هذه التذكارات".

وسيقام مزاد (ممتلكات من حياة سيلفستر ستالون ومسيرته) يوم الخامس من ديسمبر في دار جوليان للمزادات في بيفرلي هيلز.

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