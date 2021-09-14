رسالة من ماجدة الرومي إلى أهل عمّان

المصدر: عمّان - الإمارات اليوم

تستعد النجمة اللبنانية ماجدة الرومي للمشاركة في مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ 35 ، تحت شعار «جرش مزينة بالفرح»، لتفتتح أولى فعاليات المسرح الجنوبي، في 22 الجاري، في ليلة من أهم أمسيات مهرجان جرش.

ويأتي استعداد ماجدة الرومي وفرقتها الموسيقية لتقديم برنامج غنائي يليق بالمهرجان وجمهوره الأردني والعربي.

وغرّدت ماجدة الرومي مخاطبة جمهورها بعدد من الرسائل والمنشورات، ومنها: «إلى جرش.. اشتقنا إلى عمّان.. وأهل عمان» و«اشتقنا كتير يا حبايب.. وراح نتلاقى سوا ... قريباً».

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