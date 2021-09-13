رقصة روجينا وراغب علامة تتصدر «السوشال ميديا»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تصدرت رقصة الفنانة المصرية روجينا، والفنان اللبناني راغب علامة محركات البحث «جوجل»، وتم تداولها على نطاق كبير، متسببة بحالة من.

وظهرت روجينا خلال الفيديو، وهي ترقص مع راغب علامة على أنغام «اسمي حبيبك» على المسرح. وتعرضت روجينا لهجوم حاد من قبل متابعيها نتيجة رقصها، الذي وصفه متابعوها بـ«الجريء»، إضافة إلى ظهورها بفستان أبيض قصير، وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها روجينا بهذا الشكل حسب تعليق متابع آخر.

وحضر حفل راغب علامة من النجوم، بجانب روجينا، الفنانون ماجد المصري، إدوارد، عزيز الشافعى، النجم الجزائري، الشاب خالد، ومن الوسط الرياضي الكابتن محمد زيدان، لاعب المنتحب لكرة القدم السابق، وغيرهم من المشاهير.

آخر ظهور لروجينا أثناء احتفالها بحصولها على تكريم خاص في حفل «دير جيست» الذي أقيم مساء السبت بالقاهرة، كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل «بنت السلطان».

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