بريتني سبيرز تعلن خطبتها على صديقها سام أصغري

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت مغنية البوب الأمريكية بريتني سبيرز خطبتها على "سام أصغري"، الذي تجمعها به صداقة منذ فترة طويلة.

ونشرت المغنية مقطع فيديو لهما معا، يستعرضان فيه خاتم الخطبة على موقع انستغرام.

وتخوض سبيرز معركة قانونية لإنهاء فترة الوصاية عليها التي استمرت 13 عامًا، والتي تتحكم في حياتها الشخصية والمالية.

وكشفت سبيرز عن أن شروط الاتفاق تمنعها من الزواج من السيد أصغري، أو إنجاب المزيد من الأطفال.

والتقى الاثنان في موقع تصوير فيديو موسيقي لسبيرز في عام 2016.

وأكد مدير أعمال أصغري، براندون كوهين، خبر الخطبة لمجلة بيبول.

وقال: "لقد جعل الزوجان علاقتهما طويلة الأمد رسمية اليوم، وقد تأثرا بشدة بالدعم والتفاني والحب الذي تم التعبير عنه (من الجمهور) لهما".

وكانت سبيرز البالغة من العمر 39 عاما قد تزوجت مرتين من قبل، أولاهما في عام 2004، حين تزوجت من صديق طفولتها جيسون ألكسندر في لاس فيغاس، ولكن سرعان ما أنهيا الزواج.

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