محمد سعد بعد شائعة وفاته بكورونا.. صفحات مجهولة تتربص بـ«اللمبي»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

وصف المكتب الإعلامى للفنان محمد سعد ما تردد حول وفاة النجم المصري بسبب فيروس كورونا بـ«الشائعة السخيفة»، مؤكداً أن محمد سعد يتمتع بصحة جيدة، نافياً الأخبار المتداولة على مواقع التواصل.

ودعا المكتب الإعلامى إلى تحري الدقة خاصة أن هناك صفحات مجهولة تتربص بالفنان محمد سعد، وتنشر على لسانه أخباراً كاذبة».

يشار إلى أنه قد انتشرت خلال الساعات الماضية شائعة وفاة بطل «اللمبي» و«عوكل» متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، ولقيت الشائعة تداولاً على مواقع التواصل.

وأرجع البعض سبب الشائعة، إلى وفاة ملحن مصري يحمل الاسم نفسه، وهو الملحن محمد سعد، الذي رحل منذ أسابيع بعد تداعيات إصابته بفيروس كورونا.

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