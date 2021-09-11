وفاة «ملك العتابا» السوري بسام البيطار

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

غيّب الموت، أمس، الفنان السوري بسام البيطار، بعد صراع مع المرض، عن 50 عاماً.

ونعى عشاق ومحبو التراث الشعبي ابن اللاذقية بسام البيطار، الذي كان يلقبه محبوه بـ«ملك العتابا»، إذ «كان على مدى 20 عاماً صاحب تجربة مميزة في الغناء الشعبي، وحاول الكثير من مغني العتابا والنمط الجبلي تقليده وتقديم أغانيه في حفلاتهم، ولكنه بقي صوتاً مميزاً في هذا المجال»، حسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وحظي الفنان الراحل (من مواليد 1971) بتكريم وزارة الثقافة السورية في 2019 خلال مهرجان الأغنية التراثية الساحلية الذي أقيم بمجمع دمر الثقافي.

وعرف بسام البيطار بأنه من الأصوات الجميلة التي احتلت مكانة في الساحة الغنائية الساحلية، إذ لا تخلو مناسبة من أغانيه الشعبية.، إلا أنه لم ينل الشهرة الكبيرة، مقارنة بغيره من الأصوات.

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