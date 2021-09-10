ياسمين عبدالعزيز في أول رسالة لجمهورها بعد أزمتها الصحية

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

في أول رسالة من الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز لجمهورها، بعد الأزمة الصحية التي ألمت بها في الفرة الماضية، والتي على إثرها أجرت أكثر من عملية جراحية في مصر وسويسرا.

وطمأنت ياسمين عبدالعزيز جمهورها حول صحتها قائلة في منشور عبر صفحتها الرسمية في «فيسبوك»: «جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، والحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا».

وأضافت: «رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.. وكفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله».

واختتمت ياسمين رسالتها بالقول: «كلمة شكرا قليلة أوي عليكم وعلى حبكم أنا بحبكم جدا، وحقيقي أنا عاجزة إني أرد لكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم.. بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news