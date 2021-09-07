رحيل «الوحش المقدس » جان بول بلموندو بعد 88 عاما من العطاء

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي الممثل الفرنسي الشهير جان بول بلموندو، امس الاثنين، في منزله في العاصمة باريس عن 88 عاماً.

وأعلن محاميه ميشال غوديست «كان منهكاً جداً في الآونة الأخيرة. وأسلم الروح بهدوء».

ومثّل بلموندو، الملقب «الوحش المقدس »، في ثمانين فيلماً، وتبقى الكثير من أدواره محفورة في الذاكرة السينمائية الفرنسية، بينها مشاهده في فيلم «لو غينيولو» الذي ظهر فيه معلقاً بطوافة فوق مدينة البندقية.

وكان بلموندو، أحد أبرز أعلام السينما الفرنسية.

تعرض لجلطة دماغية خلال تصوير أحد الأفلام سنة 2001، ما تسبب له بمشكلات صحية كبيرة.

ونال الممثل جائزة «سيزار»، الرديف الفرنسي لجوائز أوسكار الأميركية، سنة 1988 عن دوره في فيلم «إيتينيرير دان انفان غاتيه»، إضافة إلى جائزة «سيزار» شرفية سنة 2017.

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