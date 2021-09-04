بلقيس تكشف عن إصابتها بـ"متلازمة الكوخ"!

المصدر: مروة سليم - دبي

كشفت الفنانة اليمنية بلقيس أثناء استضافتها خلال برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة قناة "سي بي سي" عن رحلة إصابتها بـ "متلازمة الكوخ"، بسبب عزلتها خلال فترة انتشار فيروس كورونا، قائلة إنها كانت ترغب في معرفة الحالة التي كانت تعيش فيها خلال هذه الفترة.

وأضافت الفنانة أنها كانت تميل للعزلة والاكتئاب: "بعد كورونا الناس فتحت وخرجت بس أنا مخرجتش ومعرفتش وبقيت حبيسة الغرفة والبيت ومعرفتش اندمج مع المجتمع الخارجي".

وتابعت بلقيس"مكنتش عاوزة أبص في وشي في المراية، ودايما عاوزة نفسي تحت البطانية على طول، فكرت وقولت إيه الفشل اللي أنا فيه مكنش عندي الطاقة إني أشوف أهلي بعد غياب 8 شهور، فمكنتش سعيدة وأشعر بالاكتئاب والميل للعزلة ومش عاوزة أغني أو أعمل حاجة".

وأضافت الفنانة:"عرفت إني مصابة بـ"متلازمة الكوخ" لأني اتحجزت في البيت فترة طويلة، فالناس اللي بتقعد في أماكن منعزلة فترة طويلة يصعب عليهم الاندماج في المجتمع".

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