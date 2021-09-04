إعلامية مصرية توجه رسالة مؤثرة بعد مرضها

المصدر: مروة سليم - دبي

وجهت الإعلامية المصرية، أسماء مصطفى، مذيعة قناة "إكسترا نيوز" عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" رسالة مؤثرة لوالدتها، مطالبة من جمهورها الدعاء لوالدتها بالصبر، ولنفسها بالشفاء.

وكتبت الإعلامية في منشور على "فيس بوك": "من أصعب الابتلاءات في الحياة، أن الأم تشوف حته منها ومن كيانها تعبان وبيتألم قدامها وهي مش قادرة تعمله حاجة، الضنا غالي، أنا بدعي لنفسي بالشفا، وبدعي لأمي بالصبر وربنا يثبت قلبها".

وأضافت: "بقول يا رب زي ما رددت سيدنا موسى عليه السلام، لأمه كي تقر عينها ولا تحزن، ردني لأمي بالصحة والعافية كي تقر عينها ولا تحزن، أنا حاسة بوجعها ووجع كل أم عندها ابتلاء في حد من أولادها".

وتابعت الإعلامية المصرية: "أدعوا لأمي ولكل أم بالصبر والفرج وفك الكرب، عارفة أنه صعب عليها تشوفني كده قدامها، صعب قوي ومش هتكلم عن علاقتنا دلوقتي، بس هي أمي وصاحبتي وأختي وبنتي، أنا منها وهي مني، يا رب فرح قلبها وصبرها".

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