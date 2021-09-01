نجل نهال عنبر عن الحالة الصحية لوالدته: «الحمد لله أحسن»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

«الحمد الله هي أحسن دلوقتي».. بهذه الكلمات طمأن حسام الحسيني، نجل الفنانة نهال عنبر، جمهور والدته التي أصيبت بارتجاج في الرأس خلال مشاركتها في عمل مسرحي، ما استدعى نقلها إلى المستشفى.

وكانت الفنانة نهال عنبر قد تعرضت أول من أمس الإثنين، لإصابة بالرأس خلال مسرحية «زقاق المدق» التي تشارك فيها بالإسكندرية، ونقلت إلى مستشفى العلمين بالساحل الشمالي.

ونشر المخرج والفنان حسام الحسيني، صورة لوالدته من المستشفى، عبر حسابه على «إنستغرام»، وعلق عليها: «الحمد الله هي أحسن دلوقتي».

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