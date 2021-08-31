حسين فهمي يظهر أخيراً على «السوشيال»: سأحكي كل شيء

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

بعفوية، أطل النجم المصري حسين فهمي، على مواقع التواصل في مقطع فيديو قصير، مؤكداً أنه آثر الابتعاد لفترة طويلة عن «السوشيال ميديا»، لأنه اعتبرها عالماً افتراضياً، ولكن للأسف الشديد اكتشف في الفترة الأخيرة أن كثيرين يتكلمون باسمه، ويقولون معلومات خاطئة عنه.

وأضاف «قررت أن أدخل السوشيال ميديا بكل ما لها من حسنات وسيئات، وأتقبل مصيري، وأتحمّل كل النتائج. واليوم صار عندي حساب، وسيتم توثيقه، وخلال فترة قريبة سنكون موجودين، ولدي ذكريات فنية وتاريخية وفلسفة، ولدي معين هائل من الذكريات، وسيكون لدي حساب واحد فقط، وسأرد عليكم بنفسي ولن أخفي عنكم شيئاً».

وتابع «أي معلومة عني سأقول لها لكم كمشاهدين.. لأنني صادق معكم طوال عمري».

وأعرب عن سعادته بالعالم الجديد الذي سيقتحمه، لأن لديه الكثير من الأفكار التي يريد أن يتشاركها مع الجمهور.

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