نهال عنبر في المستشفى بعد إصابتها بارتجاج خلال عرض مسرحي

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

نقلت الفنانة المصرية نهال عنبر إلى مستشفى العلمين، بعد تعرضها للإصابة أثناء عرض مسرحي، إذ سقطت قطعة ديكور على رأسها، ما أدى إلى إصابتها بارتجاج في الرأس.

وكانت الفنانة تشارك في مسرحية «زقاق المدق»، التي تعرض منذ الخميس الماضي على مسرح محمد عبدالوهاب في الإسكندرية.

وزار نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور الفنان أشرف زكي، وعدد من الفنانين، أمس، نهال عنبر في المستشفى.

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