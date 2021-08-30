وفاة أسطورة موسيقى الريجى الجامايكي لي "سكراتش" بيري

المصدر: كينجستون - د ب أ

توفي الموسيقار الجامايكي الشهير لي "سكراتش" بيري في مستشفى أمس، عن عمر يناهز 85 عاما، حسبما قال رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس.

وقال هولنس: "سيظل لي سكراتش بيري دائما في الذاكرة لمساهمته الكبيرة" في عالم الموسيقى، مقدمًا تعازيه للعائلة والأصدقاء والمعجبين.

ولم ترد معلومات فورية عن سبب الوفاة.

وولد بيري في شمال غرب جامايكا في مارس 1936. وبصفته منتجا و مغنيا فقد كان أحد رواد موسيقى الريجى خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

أثرت تقنيات إنتاجه على العديد من الموسيقيين من الأنواع الأخرى خلال العقود التالية. وعمل مع أسطورة الريجى بوب مارلي وغيره من الموسيقيين الجامايكيين المعروفين، كما عمل أيضا مع فنانين من دول أخرى مثل بول مكارتني.

وحصل على جائزة جرامي لأفضل ألبوم ريجى عام 2003 على ألبومه "جاميكيان إي تي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news