بطل «المال والبنون» و«ذئاب الجبل»: لم أبع أثاث منزلي لحاجتي للمال

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أكد بطل «المال والبنون»، و«ذئاب الجبل»، النجم أحمد عبدالعزيز، أنه سيظل على عهده مع جمهوره الذي يحترم ما فنه، ولن يقدم على عمل «نُص كم»، مضيفاً أنه أدى بطولة مسلسلات ذات قيمة وتأثي ولن يتنازل بعد كل هذا النجاح.

وأضاف أحمد عبدالعزيز: «كنت أفكر مبكراً وأنا بالمرحلة الإعدادية بقيمة المسرح والتمثيل، وفي مرحلة الشباب والتكوين الفكري كان لدي سؤال مهم: هل للفن قيمة في المجتمع أم مجرد تسلية؟، ومع التجربة وجدت رداً على سؤالي من خلال ما قدمته من مسلسلات لاقت جماهيرية وتأثيراً كبيراً».

وتابع صاحب «الوسية» و«سوق العصر»: «ما يأتيني خلال الفترة الماضية من خلال الورق يدل على عمل لا يرضيني، ولذلك أرفضة حتى ولو ظللت جالساً في بيتي».

ورداً على ما تردد حول بيعه «عفش» (أثاث) منزله، لحاجته للمال ولعدم ظهوره في الساحة الفنية وقلة أعماله، أكد أحمد عبدالعزيز، خلال استضافته مع الدكتور معتز عبدالفتاح في برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس» مؤخراً، أن هذا الكلام تردد كثيراً: «وربنا ما بيسبش حد (ينام) من غير عشا... وأحياناً وسط هذا الجو أقبل أحسن الوحشين، من أجل العمل، وأقبل مضطراً»

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