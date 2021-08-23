منى زكي تهدد زوجها أحمد حلمي بعد تسريبه فيديو لها.. فيديو

المصدر: مروة سليم - دبي

وجهت الفنانة المصرية منى زكي، "رسالة تهديد" مازحة إلى زوجها الفنان أحمد حلمي، بعد نشره فيديو صوره لها ترويجا لظهورها في برنامج "صاحبة السعادة".

ونشر أحمد حلمي فيديو لمنى زكي وهي تحاول الترويج لظهورها في البرنامج، ثم قررت التوقف وركوب سيارتها، بعد أن فشلت في القاء الكلام بالترتيب المناسب، وقالت :"استنوني مع صاحبة إسعاد في.."، ثم بدأت في التلعثم.

وبعد محاولة فاشلة في تسجيل البرومو، مازحت منى أحمد حلمي، وقالت له: "مبعرفش أقول الحاجات دي بجد"، وطالبها حلمي بمحاول التسجيل مرة أخرى، وقالت له: "أنا اتبسطت بس مش هعرف أقول البرومو، خلاص متصورش، بجد ماتنزلش دا نبقى نصور واحد تاني"، ليرد عليها :"أكيد مش هنزل الهبل دا، الناس تقول علينا إيه عبط".

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وعلق حلمي على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" قائلاً "اوعى حد يقول لها اني نزلت الفيديو".

كما نشر حلمي تسجيلا للمحادثة التي جمعته بزوجته، وعلق: "مش أنا اللي اتهدد... طيب أهوه".

وعبرت منى زكي، عن صدمتها من نشر أحمد حلمي للفيديو الذي تلعثمت فيه كثيرا وهي تحاول نطق عبارة "انتظروني في صاحبة السعادة مع إسعاد يونس"، وتوعدت مازحة بالانتقام منه بنشر فيديو محرج له، مؤكدة أنها تعتقد أن لديها مقطع قد لا يحب أن يراه الجمهور.

يذكر أن منى زكي تظهر ضيفة أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس المذاع عبر فضائية "دي ام سي" المصرية.

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