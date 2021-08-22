رحيل الفنان المصري ماهر لبيب

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

عن 72 عاماً، رحل، اليوم الأحد، الفنان الدكتور ماهر لبيب، كما أعلن عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان منير مكرم.

وشارك الفنان ماهر لبيب خلال مسيرته الطويلة، التي بدأت منذ منتصف السبعينات، بكثير من الأدوار الثانوية في الدراما والسينما والمسرح.

ومن بين أعمال الراحل، الذي كان من عائلة فنية، وكان متزوجاً بالفنانة عواطف تكلا، مسلسلات «أحلام الفتي الطائر»، و«يوميات ونيس»، و«نحن لا نزرع الشوك».

أما في السينما فشارك في أفلام عدة، من بينها «كراكون في الشارع»، و«لعدم كفاية الأدلة»، وغيرهما.

وكانت الفنانة سيمون من أوائل النجوم الذين نعوا ماهر لبيب، وذلك عبر حسابها على موقع «تويتر».

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