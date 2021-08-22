رضوى الشربيني تحذر أحمد سعد بعد عقد قرانه

المصدر: مروة سليم - دبي

نشرت المذيعة المصرية رضوى الشربيني عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، صورة من عقد قران الممثل المصري أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني، مصحوبة بتعليق قائلة "مبروك يا أحلى عروسة في الدنيا، خلي بالك يا أحمد.. أحسن بص!!".

من جانبه رد الفنان أحمد سعد على تهنئة الشربيني له بعقد قرانه، قائلًا: "خلاص والله، الحمد لله على نعمة علياء".

وكان سعد قد احتفل مساء أمس بعقد قرانه في أحد فنادق القاهرة على عارضة الأزياء علياء بسيوني.

وهذه هي الزيجة الرابعة للفنان المصري حيث تزوج 3 مرات، كانت الأولى بلبنى بيومي والتي أنجب منها طفلين.

ثم تزوج ريم البارودي ولم تستمر علاقة الثنائي طويلاً، رغم قصة الحب الكبيرة التي جمعتهما، فلم يستمر زواجهما لمدة شهر، بعد أن حدث بينهما العديد من المشاكل.

ولم يمر وقت طويل حتى أعلن زواجه من سمية الخشاب، واستمرت علاقة الثنائي لمدة عامين وانتهت بالطلاق الذي صاحبه أزمات عديدة تم تصديرها للبرامج التليفزيونية المصرية، كما رافقتها أيضا دعوات قضائية بين الطرفين حيث اتهمت سمية أحمد سعد بالاعتداء عليها بالضرب.

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