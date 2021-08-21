صور نيللي كريم في شهر العسل تتوالى.. وتعليقات الجمهور بالجملة

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

لحظات سعيدة جديدة توثّق مشاهد من شهر العسل، أعادت نشرها اليوم النجمة نيللي كريم، مع زوجها لاعب الإسكواش المصري السابق رامى عاشور، عبر حسابها على موقع «فيس بوك».

وحظيت الصور التي تسجل فرحة العروسين في شهر العسل الذي يقضيانه في الولايات المتحدة، وتحديداً بمدينة نيويورك، بتفاعل لافت من الجمهور، إذ انهالت التعليقات والتهاني التي تتمنى للعروسين حياة سعيدة، وفرحة دائمة. وبينما كتب البعض: «لايقين على بعض»، ركزت معظم التعليقات على الدعاء بـ«ربنا يسعدكم».

كما نشرت الفنانة نيللي كريم، اليوم السبت، عبر حسابها مجدداً العديد من الصور من أجواء الزفاف، والتي تجمعها بحضور الحفل، وعلى رأسهم النجم عمرو دياب والفنانة ليلى علوي، ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، وآخرون.

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