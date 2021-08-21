فنانة سعودية شابة تعلن من ساحة المسجد النبوي ارتداءها الحجاب

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

من ساحة المسجد النبوي الشريف، أعلنت الفنانة السعودية الشابة نيرمين محسن، عن ارتدائها الحجاب، مشددة على أنها أرادت الابتعاد لفترة حتى تتخذ قرارها بعيداً عن كل البشر، على حد تعبيرها.

وقالت نرمين - في مقطع فيديو بثته عبر حسابها بـ«سناب شات» - رداً على متابعين تساءلوا عن عدم ظهورها، أو تصويرها ليومياتها خلال الفترة الأخيرة، إنها أرادت أن تتخذ قرارها بعيداً عن كل البشر، وأن تجلس مع نفسها، مشيرة إلى أنه لا يوجد كائن بشري شاركها في هذا القرار، ولكنها عزمت عليه ووفقت إليه، ولم يعرف أحد إلا أمها التي أخبرتها.

وتابعت نيرمين محسن مخاطبة متابعيها: «قبل أن أعود إلى الرياض أحببت أن أقول لكم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني قررت أن أتحجب، اللهم اجعله خيراً لي في الدنيا والآخرة.. وربنا يتقبل منا كل الأعمال الحسنة في الماضي والحاضر».

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