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    محمد رمضان عن صورته مع أمه: «ماشي ببركة رضاها»

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    • متابعة - الإمارات اليوم
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    بصورة مع أمه، شارك الفنان محمد رمضان متابعيه اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام».

    وعلق النجم المصري على الصورة قائلاً: «أجمل كوباية قهوة مع ست الكل أمي اللي ماشي ببركة رضاها ودعاها.. في نهار جمعة».

    واختتم رمضان التعليق بعبارته الشهيرة: «ثقة في الله نجاح»، والإشارة إلى حفله في الساحل الشمالي المقرر مساء اليوم الجمعة.

    يشار إلى أن محمد رمضان، طرح مؤخراً أحدث أغانيه، بعنوان: «على الله»، والتي تم تصويرها بمواقع بدوية حقيقية.

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