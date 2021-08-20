محمد رمضان عن صورته مع أمه: «ماشي ببركة رضاها»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

بصورة مع أمه، شارك الفنان محمد رمضان متابعيه اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام».

وعلق النجم المصري على الصورة قائلاً: «أجمل كوباية قهوة مع ست الكل أمي اللي ماشي ببركة رضاها ودعاها.. في نهار جمعة».

واختتم رمضان التعليق بعبارته الشهيرة: «ثقة في الله نجاح»، والإشارة إلى حفله في الساحل الشمالي المقرر مساء اليوم الجمعة.

يشار إلى أن محمد رمضان، طرح مؤخراً أحدث أغانيه، بعنوان: «على الله»، والتي تم تصويرها بمواقع بدوية حقيقية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news