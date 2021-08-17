الفنانة دينا بالعباءة والحجاب الأبيض.. وتكتفي بكلمة «قريباً»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

بإطلالة غير معهودة، نشرت الفنانة دينا عدداً من الصور لها عبر حسابها على موقع إنستغرام، إذ ظهرت مرتدية عباءة وحجاباً أبيض.

وأرفقت الفنانة المصرية صورها التي شاركتها مع جمهورها اليوم بتعليق اكتفى بكلمة واحدة، هي: «قريباً»، ما جعل متابعون لحسابها يتساءلون عن سبب هذه الإطلالة، وهل تصور الفنانة دوراً في عمل جديد، فيما أشاد البعض بـ«إطلالتها الجميلة في الحجاب».

وحظيت صور دينا بتفاعل لافت من جمهورها على وسائل التواصل الاجتماعي.

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