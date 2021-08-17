تطورات حالة ياسمين عبدالعزيز الصحية.. أخبار جيدة وأحمد العوضي مازال ينتظر

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

يبدو أن هناك أخباراً جيدة، فيما تتعلق بالحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز التي تستكمل رحلة علاجها حالياً في سويسرا، برفقة أفراد من عائلتها، بينما مازال زوجها الفنان أحمد العوضي ينتظر إجراءات التأشيرة للسفر واللحاق بالنجمة المصرية.

وأشارت مصادر إلى أن صحة ياسمين عبدالعزيز تشهد تحسناً كبيراً، ومازالت تجري فحوصات طبية جديدة لمتابعة الحالة.

وذكرت مواقع، نقلاً عن مصدر مقرب من عائلة الفنانة، أن أحمد العوضي يعمل على إنهاء إجراءات السفر الخاصة به خلال هذه الأيام، ليلحق بياسمين عبدالعزيز في سويسرا، إذ إنه لم يتمكن من السفر معها بسبب تأشيرة السفر.

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد خضعت لعملية جراحية منذ فترة، لكن حدثت لها مضاعفات تسببت في تدهور حالتها مؤخرا، ما جعلها تسافر إلى سويسرا لاستكمال العلاج هناك.

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