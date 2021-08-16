شقيق ياسمين عبدالعزيز ينشر رسالة عبر "انستغرام" لأخته.. صورة

المصدر: مروة سليم - دبي

حاول وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز على طمأنة جمهور شقيقته من خلال صورة لها نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، معلقاً عليها "هانت ياروحي هانت".

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد سافرت منذ أيام إلى سويسرا، لاستكمال رحلة علاجها هناك، بعد قضاء 30 يوماً في أحد المستشفيات بالقاهرة، وبعد استقرار حالتها الصحية خرجت لاستكمال علاجها في المنزل تحت إشراف طاقم طبي، ولكنها لم تمكث في منزلها سوى 4 أيام، حيث سافرت إلى سويسرا لاستكمال علاجها.

وفوجئ الجميع بخبر سفرها من المطار، حيث شوهدت وهي منقولة بسيارة إسعاف من المطار إلى طائرة خاصة مجهزة لتنقلها إلى سويسرا وكانت تبدو بحالة صحية مستقرة، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وانهالت تعليقات المتابعين على الصورة التي نشرها شقيقها بالدعاء للفنانة بالشفاء العاجل وأن تعود لمصر قريبا.

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