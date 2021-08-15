أزمة إيمي سالم ومحمد سامي في زفاف نيللي كريم.. نقابة السينمائيين ترد

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

ما زالت أزمة الممثلة والمطربة المصرية إيمي سالم مع المخرج محمد سامي مستمرة، بعدما اتهمته بأنه أثناء حفل زفاف النجمة نيللي كريم والتي كانت مدعوة به وجّه إليها بعض الألفاظ المسيئة، بسبب انتقادها مسلسل «نسل الأغراب»، الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي2021، مشيرةً إلى أن المخرج عنفها أمام زوجته الفنانة مي عمر، ودفعها بشكل كادت أن تسقط على أثره رغم أنها مازحته وقالت له «يا ترى هتسلم عليا واللا زعلان عشان قلت رأيي في مسلسل نسل الأغراب».

وتردد أن إيمي سالم ستتخذ موقفاً قانونياً ضد سامي عبر نقابة السينمائيين التي يتبعها، ولكن كشف مصدر مسؤول بالنقابة أن الفنانة لم تتقدم حتى الآن بشكوى ضد محمد سامي، وأن كل المعلومات مصدرها فقط مواقع التواصل الاجتماعي، ولذا لا يمكن التحرك دون مستند ومحضر أو شكوى رسمية يتم بعدها التحقيق وعمل اللازم، مشيراً إلى أن أي شخص يتقدم بشكوى للنقابة نأخذها على محمل الجد، عندما يكون أحد طرفي الشكوى عضواً نقابياً، ولو تقدمت الفنانة بشكوى فسوف تسير في مسارها الطبيعي.

وكانت إيمي سالم، قد أعلنت عبر صفحتها على «فيس بوك» أن سامي وجه لها بعض الألفاظ السوقية، وعنّفها بشكل كبير، في زفاف نيللي كريم، مشيرة إلى أنها لم ترد عليه، حتى لا تفسد فرح صديقتها وتتسبب في مشكلة لها من أي نوع، لكنها لم تستطع التغاضي عن الأمر، وقررت كتابة ما حدث عبر صفحتها ليعرف الجميع ما حدث معها.

ورغم نصائح البعض لها بضروروة اللجوء للمجلس القومي للمرأة أكدت إيمي سالم في «ستوري» نشرته عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات «انستغرام»، أنها لا ترغب في اللجوء للمجلس، ولن تعطي المشكلة أكبر من حجمها.

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