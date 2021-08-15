بعد 30 عاماً من اعتزالها الفن.. صورة حديثة تعيد الجميلة نسرين إلى الأضواء

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

لقيت صورة حديثة للفنانة المعتزلة نسرين مع زوجها الممثل محسن محيي الدين، انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الممثل محمد السنهوري قد نشر الصورة عبر صفحة «ماسبيرو زمان» على موقع «فيس بوك». وعلق عليها قائلاً: «بنت عمتي الجميلة الفنانة نسرين وزوجها المتألق الفنان محسن محيي الدين ربنا يعطيكم الصحة والعافية».

واعتزلت نسرين - التي ارتبطت بأدوار الفتاة الرومانسية الجميلة - التمثيل في عام 1991 مع زوجها، وارتدت الحجاب، بعد أن شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الناجحة، مثل مسلسلات: «المشربية» و«الشهد والدموع» و«رحلة أبوالعلا البشري».

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