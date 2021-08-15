حقيقة عودة عمرو دياب ودينا الشربيني

المصدر: مروة سليم - دبي

كشف مصدر مقرب من الفنان عمرو دياب، أن الصورة التي تداولتها مواقع التواصل الإجتماعي أخيراً التي تجمعه بالفنانة المصرية دينا الشربيني هي من صيف العام الماضي وليست جديدة، وذلك كما ذكرت صحيفة الوطن المصرية.

وأضافت الصحيفة أن المصدر أوضح أن كان هناك محاولات خلال الأشهر الماضية لمحاولة حل الخلاف بينهما، ولكنها لم تسفر عن نتيجة، ولكن عودتهما ليست أمرا مستبعدا خاصة أنهما مازالا يكنان المشاعر لبعضهما.

وكان "الهضبة" قد أثار فضول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن قال خلال حفله الأخير كلمة "حنرجع" وذلك بعد انتهائه من غناء أغنية "أجمل عيون" التي تعرف باسم "برج الحوت"، والتي ترتبط لدى الجمهور بالعلاقة بينها، ليعتقد البعض أنه يمهد لعودته إلى الفنانة دينا الشربيني، وهتف الجمهور باسم دينا الشربيني عد انتهاء عمرو دياب من الغناء، بينما ارتفعت صيحات بعض الحضور قائلين: «ارجع لها يا عمرو».

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