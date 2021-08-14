"حمو بيكا" يثير الجدل بحفل للنساء فقط!

المصدر: مروة سليم - دبي

أثار المطرب الشعبي المصري حمو بيكا حالة واسعة من الجدل، عقب إعلانه عن استعداداته لإقامة حفل غنائي داخل أحد الشواطئ المخصصة للسيدات في "مارينا 5" بالساحل الشمالي، اليوم.

وأعلنت إدارة الشاطئ المخصص للسيدات عن الحفل، عبر الصفحة الرسمية لهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتصدر اسم مطرب المهرجانات حمو بيكا محركات البحث على الإنترنت، حيث انتقد الكثير شروط الحفل، في حين انتقد البعض إقامة حفل لمطرب المهرجانات خاصة عقب قرارات النقابة بمنعه من الغناء.

ويعد المكان المستضيف للحفل، هو واحد من أشهر وأقدم شواطئ الساحل الشمالي، المخصصة للسيدات.

يشار إلى أن الشاطئ المخصص للسيدات تأسس منذ سنوات للحفاظ على خصوصية وحرية السيدات، وخاصة المحجبات، ومن أهم شروط التواجد داخل الشاطئ منع التصوير نهائيا باستخدام التليفون أو الكاميرات وغيرها، حيث أن ادارة الشاطئ تطرح للمحجبات حرياتهن في ارتداء ملابس السباحة، واستخدام الشاطئ الخاص، مع الحفاظ على خصوصياتهن.

من جامبه كشف أحد منظمي الحفلات، لصحيفة "الوطن" المصرية عن الأجر الذي يتقاضاه حمو بيكا في الحفل الواحد، مؤكداً أنه يحصل على 30 ألف جنيه مصري في الساعة الواحدة.

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