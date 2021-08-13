في جنازة غاب عنها النجوم.. مصر تودع الفنان محمد جبريل

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

شيعت اليوم الجمعة، في القاهرة، جنازة الفنان المصري محمد جبريل الذي توفي أمس عن 76 عاماً، بعد معاناة مع مرض السرطان.

واشتهر الفنان الراحل بمسيرة طويلة، وقدم العديد من الأدوار الثانوية والمساعدة، في السينما والتلفزيون والمسرح.

وبعيداً عن الأضواء، وفي جنازة غاب عنها النجوم والمشاهير، شيعت جنازة الراحل اليوم بعد صلاة الجمعة في ضاحية حلوان.

حصل الفنان الراحل (من مواليد 1945) أولاً على كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1979، وشغل مناصب في نقابة المهن التمثيلية، وكذلك وزارة الثقافة.

وشارك في أعمال فنية جمعته بالنجوم الكبار، وفي مقدمتهم أحمد زكي ومحمود عبدالعزيز وعادل إمام وآخرون.

ومن مشاركات الراحل التي بلغت نحو 160 عملاً، مسلسلات «باب الخلق» و«الرجل والحصان»، و«الهروب إلى السجن»، و«غوايش»، و«علي الزيبق»، و«الراية البيضا» و«محمد رسول الله»، وأفلام «الحريف»، و«الثأر»، و«البيه البواب»، ومسرحيات وأعمال للأطفال بالجملة.

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