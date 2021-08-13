حلا شيحة غاضبة بعد الصورة المثيرة للجدل: «راعوا ربنا فيما تنشروه»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

وجهت الفنانة المعتزلة حلا شيحة رسالة شديدة اللهجة إلى متداولي الشائعات عنها والمروّجين للحسابات المغلوطة والإعلام، معربة عن انزعاجها الشديد من ربط صور قديمة لها بـ«عناوين مغرضة»، نافية أن تكون لها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي سوى حسابها الرسمي الذي وجهت منه كلمتها اليوم عبر «إنستغرام».

وكانت حسابات كثيرة قد تداولت صورة لحلا شيحة التي تزوجت مؤخراً من الداعية معز مسعود، وعادت لارتداء الحجاب، وتظهر حلا في الصورة مكشوفة، وفي وضع وصف بغير اللائق بعد إعلانها «توبتها»، ما دفع كثيرين من المعلقين إلى مهاجمة الفنانة المعتزلة، دون تحقق من حقيقة الصورة والهدف من وراء نشرها.

وكتبت حلا شيحة رداً على الصورة منذ ساعات اليوم الجمعة قائلة: «بمناسبة الإشاعات اللي كل شوية بتنزل عني وربط صور قديمة بعناوين صحفية مغرضة من صحفيين غير مهنيين لا يحترموا مهنتهم ومسؤوليتهم العظيمة، حابة أوضح إني معنديش أي حساب رسمي على مواقع التواصل إلا حسابي ده على الانستجرام».

وأضافت «بشكر فيس بوك على تعاونهم في إغلاق الحسابات المفبركة باسمي واتمنى من رؤساء التحرير المحترمين أن يختاروا الصحافيين المهنيين الحقيقيين حتى تكون صحفهم في ركب التطور والارتقاء ببلدنا العزيزة مِصر ونرتقي بأفكارنا وأخلاقنا بدلاً من الانشغال بالتفاهات ونشر الإشاعات».

واختتمت رسالتها قائلة: «راعوا ربنا فيما تنشروه.. وشكراً.. جمعة مباركة».

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