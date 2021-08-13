أول رسالة من «العروسة» نيللي كريم بعد الزواج.. إلى أصحاب الأماني الدافئة

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

لكل من باركوا لها وأعربوا عن أمنياتهم الدافئة، أعربت النجمة المصرية نيللي كريم عن شكرها الجزيل في أول تعليق لها بعد زفافها من لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، أول من أمس الأربعاء.

ونشرت بطلة «ضد الكسر» و«ذات» على حسابها على «إنستغرام» صورة برفقة زوجها، وعلقت عليها بالإنجليزية: «نود أن نقدم شكرنا الجزيل لكل من جعل هذا اليوم مميزاً.. شكراً لكل الأماني الدافئة، ما جعل هذا الزفاف مدهشاً ومميزاً».

وحظيت صورة نيللي كريم بتفاعل كبير من متابعيها، ولقيت آلاف الإعجابات والمشاركات بعد طرحها مباشرة.

وأعرب جمهور النجمة عن تبريكاتهم لها، والدعوات بمزيد من السعادة لها.

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