هل شاركت شمس البارودي في تغسيل جثمان دلال عبدالعزيز؟.. حسن يوسف يروي الحقيقة

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

نفى الفنان حسن يوسف مشاركة زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، في تغسيل جثمان الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز التي غابت مؤخراً عن 61 عاماً، بعد صراع طويل مع تداعيات إصابتها بفيروس كورونا.

وأكد حسن يوسف رداً على الأقاويل التي ترددت حول مشاركة كل من شمس البارودي، والفنانة سهير البابلي، أن زوجته شاركت فقط في تغسيل أمه وأمها، وبعدها مرضت، ونصحها البعض بالابتعاد عن ذلك لأن صحتها لا تتحمل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن شمس البارودي ترحّمت على «الأخت دلال عبدالعزيز وصلت لها»، وقرأت القرآن على روحها ووهبت لها الثواب.

وأضاف حسن يوسف لبرنامج «حضرة المواطن»، أول من أمس، مع الإعلامي سيد علي، على إحدى الفضائيات المصرية: «فقدنا عنصراً من عناصر الخير في العمل الفني، لأن دلال كانت معروفة بطيبتها الشديدة.. وكان الله في عون دنيا وإيمي لأنهما خلال ثلاثة أشهر فقدتا الأب والأم.. وأدعو أن يلهمهما الله الصبر والسلوان».

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