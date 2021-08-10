إعلامية مصرية تثير الجدل في عقد قرانها: «اشمعنى أبوحنيفة»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أثارت مقدمة البرامج المصرية ياسمين الخطيب الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب نشرها خبر زواجها من رجل الأعمال رمضان حسني، عبر حساباتها على مواقع التواصل، وأرفقتها بصور ومقاطع فيديو من الحفل عقد القران. وظهر في اللقطات قيام مأذونة بعقد القران وليس مأذوناً كما جرت العادة.

وكان تعليق ياسمين حول الزواج على مذهب الإمام أبوحنيفة، محل جدل واسع بين رواد مواقع التواصل، بعد أن سألت المأذونة أثناء مراسم عقد القران: «اشمعنى أبو حنيفة»، وبعدها استكملت إجراءات عقد القران.

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