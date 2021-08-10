عمرو دياب يطلق خط أزياء.. لماذا اختار اسم «34»؟

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

كشف الفنان عمرو دياب عن بداية إنتاج خط الأزياء الخاص به والذي يحمل اسم 34. ونشر «الهضبة» صوراً له عبر حسابه على «انستغرام» وهو يرتدي تيشيرت ونظارة شمسية وقلادة من موديلاته الجديدة.

وكان عمرو دياب قد طرح في فترة سابقة عطره الذي يحمل الاسم نفسه وهو «34» نسبةً إلى تاريخ ميلاد والديه وهو عام 1934.

وأعلن عمرو دياب في حفله الأخير الذي أقيم بالساحل الشمالي، أنه أطلق خط أزياء خاصاً به وسيظهر بموديلاته المختلفة في حفلاته.

كما أشار في بيان إلى تركيزه على الشباب: "الجيل الجديد هم أول اهتمامي، لقد حرصت مع فريق العمل على تقديم منتجات تليق بجيل الشباب وتضاهي المنتجات العالمية وبأسعار أقل بكثير، أشعر بالفخر أن جزءاً كبيراً من هذه المنتجات يتم تصنيعه في مصر وبمواصفات عالمية».

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