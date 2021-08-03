بيومي فؤاد يفقد الوعي 48 ساعة: شكرا دولة الامارات على الرعاية الكبيرة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشف الفنان المصري بيومى فؤاد، عن إصابته بوعكة صحية شديدة أثناء تواجده فى دولة الإمارات. و قال عبر صفحته الرسمية في «انستغرام»:

«أنا فى دولة الإمارات الشقيقة، أصبت بدور برد شديد جدا من بتوع زمان، أفقدني الوعي لمدة 48 ساعة، مقدرش أقولكم كم الاهتمام والحب اللي شفته من جهات مختلفة في دولة الامارات من وزارة الداخلية ووزارة الصحة».

وأضاف: «مش لاقي كلام يوفيهم حقهم واهتمامهم مع تأكدهم إنها مش «كورونا»، وملحوظة في ناس من اللي اهتمت، متعرفش مين بيومى فؤاد، بس يعرفوا إنى ضيفهم، شكرًا دولة الإمارات العربية الشقيقة».

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