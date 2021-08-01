رسالة مؤثرة من شريهان لإبنتها الصغيرة: تحديت الموت لانجابك

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

وجهت الفنانة الاستعراضية المصرية شريهان، رسالة مؤثرة لابنتها الصغيرة في عيد ميلادها. واستعرضت شريهان في الرسالة التي نشرتها على صفحتها الرسمية في «إنستغرام»، كيف تحدت النصائح الطبية بضروة التخلص من الجنين لانه يشكل خطرا على حياتها، وكيف أصرّت على الاحتفاظ بالجنين مهما كانت النتائج.

وقالت شريهان في الرسالة: "كنتِ دعوتي المستجابة من الله

إنتي حلم وأُمنيَة تمنتها عَلَيَّ شقيقتك لولوة وهي في سن الثامنة وحتى العشر سنوات، قالت لي أريد أخت تلعب معي وألعب معها، قُلت لها أتمنى، وحسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل».

وتابعت: «وفي نفس العام ديسمبر 2008 ذهبت لأداء فريضتي الحج، وأنا في خيمتي طلبتك من ربي وقرأت سورة مريم وقُلت لربي سأسميها مريم أو تالية القرآن الكريم، فأهداني ربي هديته لأن معه لا شيء مستحيل وكُنتي دعوتي المستجابة».

وأضافت شريهان في رسالتها: «أبلغت أطبائي فقالوا لي لا يمكن واستحالة، الحمل يجعل المرض نشط وأشرس في انتشاره ومستحيل، ولكي الخيار في الاختيار واختاري بين أمرين تربية ومراعاة لولوة أو إهدائها أخ أو أخت، فاخترت هدية ربي وقلت لهم هو يعلم وأنتم لا تعلمون، الهدية لا تُرَد فما بالكم إن كانت من الرحمن الرحيم، وقال لكِ كوني فَكُنتِ ‏دعوتي المستجابة رغم إستحالة كل شيئ، كل شيئ.

واختتمت شريهان كلماتها لابنتها الصغيرة تالية القرآن بقولها: «كل عام وأنتِ الخير والرحمة والشفاء والسلام والمستقبل والأمل في الغد ياملاكي الصغير وأمنية شقيقتك و دعوتي المستجابة تالية القرآن الكريم».

وتفاعل جمهور شريهان عدد كبير من نجوم الفن مع رسالة شريهان لابنتها، وكانت شريها عانت من أزمات صحية، أثرت بشكل كامل عل مسيرتها المهنية والاجتماعية، واستطاعت بإرادتها القوية قهر المرض وخاصة السرطان، لتعود أخيرا من خلال مسرحية «كوكو شانيل» التي بدأ عرضها عبر منصة شاهد الإلكترونية.

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