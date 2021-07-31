نيللي كريم تؤكد شائعة ارتباطها: لم نحدد موعد الزفاف

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أكدت الفنانة نيللي كريم الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول ارتباطها من جديد. وأوضحت نيللي، لصحيفة «الوطن»، أن الأقاويل صحيحة، ولكن لم يتم بعد تحديد موعد للزفاف، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك حفل زفاف.

ولم تعطي نيلي اية معلومات حول هوية الشخص وجنسيته، وإن كان ينتمي إلى الوسط الفني. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناولت وبشكل واسع خبر ارتباط نيلي كريم بشخص من داخل الوسط الفني.

وكانت نيلي كريم قد انفصلت منذ عدة أشهر عن خطيبها رجل الأعمال عمر إسلام، ولديها أربعة أولاد وبنات من زيجاتها الماضية.

تجربة الزواج الأولى للفنانة نيللي كريم، كانت وهي قاصر بعمر 16 عاما، حيث تزوجت بدون علم والدتها التي كانت تتولى مسؤوليتها حينها.وأنجبت "نيللي" من زوجها الأول ولدين هما كريم ويوسف، لكنها انفصلت عنه بعد ذلك.

في 2004، أعلنت نيللي زواجها من خبير التغذية، هاني أبو النجا، الزيجة التي استمرت إلى ما يقرب من 11 عاماً أنجبا خلالهما طفلتين وهما سيليا وكندة، إلى أن أعلنا انفصالهما في 2015.

يذكر أن آخر إطلالات نيللي كريم الفنية كانت في رمضان الماضي بمسلسل «ضد الكسر»، من تأليف عمرو الدالي وأحمد حسني وإخراج أحمد خالد.

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