تامر حسني : «مش أنا» أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلن الفنان المصري تامر حسني، أن فيلمه «مش أنا» حقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في تاريخ السينما المصرية والعربية؛ حيث تجاوزت إيرادات الفيلم 15 مليون دولار، وهو ما يعادل بالعملة المصرية ريع مليار جنيه.

وقال تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»: «الحمدلله سعيد جدًا بتحقيق فيلم مش أنا المركز الأول داخل مصر وخارجها وسعيد أيضًا بتحقيقه أعلى إيراد لفيلم عربي في تاريخ السينما المصرية والعربية في سابقة لم تحدث من قبل؛ حيث تجاوز الـ١٥ مليون دولار بما يعادل بالمصري الربع مليار جنيه ومازال يحقق داخل السينمات».

وأضاف: «والأهم ردود أفعالكم المحترمة والإيجابية تجاه أول عمل من كتابتي».

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