عبير صبري وإلهام شاهين مع رونالدينيو في بيروت

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نشرت الفنانة المصرية عبير صبري صورة تجمعها باللاعب البرازيلي رونالدينيو، والفنانة إلهام شاهين تم التقاطها في بيروت في أثناء تواجدهما لحضور احتفالية تضامن مع اللبنانيين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

وقالت عبير معلقة على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس: «احتفالية تضامنا مع بيروت الحبيبة ومصابين المرفأ مع لاعب كرة قدم البرازيلي رونالدينو والهام شاهين في لبنان».

وأدّى انفجار مرفأ بيروت إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف شخص ونزوح حوالي 300 ألف من منازلهم، وذلك على إثر انفجار 2750 طنًا من نترات الأمونيوم المخزنة منذ عام 2014 في ميناء العاصمة اللبنانية.

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