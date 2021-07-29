سيارة حمو بيكا «الذهب» تدخل «الحضَّانة».. وقوف ممنوع وبلا رخص (صور)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تحفظت إدارة مرور الإسكندرية، على سيارة مطرب المهرجانات حمو بيكا، وتم حجزها وإرسالها إلى مكان مخصص للتحفظ على السيارات يسمى «الحضانة».

ورصدت قوة تابعة لإدارة مرور الإسكندرية وقوف إحدى السيارات في منطقة ممنوعة بشارع فؤاد الرئيسي وسط المدينة، وفي وقت لاحق حضر حمو بيكا، فطلب منه الضابط رخصة تسيير السيارة، فأخبره أنها ليست موجودة، وأوضح له الضابط أنه ارتكب مخالفة الوقوف في الممنوع بمكان غير مخصص للانتظار، وكذلك قيادة سيارة دون ترخيص، فضلًا عن «تفييم» الزجاج وتغيير معالم السيارة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news