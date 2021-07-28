منشور غامض لـ غادة عبد الرازق عبر "إنستغرام".. صور

المصدر: مروة سليم - دبي

نشرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، مساء أمس منشور غامض عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، قائلة "ونستعيذك يا الله من خبثاء النوايا، متصنعي الود".

وبعدها بساعات قليلة نشرت الفنانة المصرية عبر حسابها بانستغرام مقطع فيدو لمشهد من أحد أعمالها معلقة "الدرس الذي نتعلمه الألم دائما ما يجعلنا أقوياء".

يذكر أن أخر أعمال غادة عبد الرازق، مسلسل "لحم غزال" والذي عرض في رمضان 2021.

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