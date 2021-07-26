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    محاكمة رانيا يوسف 4 سبتمبر.. هل تدفع 5 ملايين جنيه ؟

    المصدر:
    • متابعة- الإمارات اليوم
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    ينظر القضاء المصري في قضية الفنانة المصرية رانيا يوسف، و الدعوى المقامة ضدها من الإعلامي العراقي نزار الفارس، الذي يطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه  يوم 4 سبتمبر المقبل.

    وجاء في نص الدعوى التي أقامها المستشار هيثم عباس، بصفته وكيل الإعلامي نزار الفارس، أنه يطالب بتعويض 5 ملايين جنيه من الفنانة رانيا يوسف تعويضًا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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