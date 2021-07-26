محاكمة رانيا يوسف 4 سبتمبر.. هل تدفع 5 ملايين جنيه ؟

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

ينظر القضاء المصري في قضية الفنانة المصرية رانيا يوسف، و الدعوى المقامة ضدها من الإعلامي العراقي نزار الفارس، الذي يطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه يوم 4 سبتمبر المقبل.

وجاء في نص الدعوى التي أقامها المستشار هيثم عباس، بصفته وكيل الإعلامي نزار الفارس، أنه يطالب بتعويض 5 ملايين جنيه من الفنانة رانيا يوسف تعويضًا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news