نجاة ابنة أحمد بدير من الموت بعد حريق كبير في بيتها

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نجت ابنة الفنان المصري الكبير أحمد بدير، وابنتها من الموت، بعد حريق كبير نشب في بيتها بسبب انفجار مكيف الهواء.

تعرض منزل سارة بدير، للحرق نتيجة الانفجار أثناء نومها، ونشرت سارة صورا من المنزل، وبدت أثار التدمير شبه الكامل لمحتويات المنزل وكتبت عليها: «الحمد لله خفي الألطاف الذي نجانا من المهالك ومن سوء المنقلب ولطف بيا أنا وبنتي فى اللحظة المناسبة من حريق كبير فى شقتي بسبب انفجار مكيف وإحنا نايمين إمبارح».

وأكد الفنان أحمد بدير، أن ابنته سارة، بخير ولم يصبها أي مكروه، ، قائلا،«الحمدلله قدر ولطف سارة بخير وابنتها الحمدلله بصحة جيدة وهذا أهم شئ».

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