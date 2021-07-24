عادل إمام.. مصادر تشكك بتطمينات رامي إمام.. وهذه حقيقة الوضع الصحي ل«الزعيم»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت مصادر فنية أن تصريحات المخرج رامي عادل إمام عن صحة والده الفنان الكبير عادل إمام، ليست دقيقة بشكل كامل.

وأشارت المصادر أن التطمينات التي قالها رامي هي لمجرد منع وجود شائعات غير دقيقة، او إمكانية تضخيم الاخبار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المصادر أن الفنان عادل إمام يعاني من مشاكل متعلقة في التنفس، سببها الرئيسي التدخين الذي يرفض «الزعيم» التخلي عنه لغاية.

أضافت المعلومات أن الزعيم عانى من الانسداد الرئوي في مرحلة معينة، ونصحه الاطباء بضرورة التوقف عن التدخين، لكنه لم يمتثل، وكان قد استخدم آلة لضخ الاوكسجين العام الماضي وتحديداً في فترة النوم.

وشككت المعلومات بحسب عدد من المواقع الفنية، منها موقع «فن»، في قدرة الفنان الكبير الحالية على إحتمال ساعات التصوير الطويلة، وهو أمر عاني منه في مسلسلاته التي صورها في السنوات الماضية، وكان بطبيعة الحال يعاني من صعوبة في الحركة والوقوف لفترات طويلة، الأمر الذي تتطلبه عمليات التصوير.

ومنذ بدء جائحة «كورونا»، فرض على الزعيم حالة كاملة من الحجر، خوفا على صحته، الامر الذي يمنعه حتى من زيارة منازل أولاده.

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